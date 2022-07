Von der Leyen: “Pronto piano d’emergenza nel caso di taglio completo del gas dalla Russia”

“L'Unione Europea si prepari al taglio completo del gas dalla Russia”. Non usa mezze parole Ursula von der Leyen, che annuncia un piano di emergenza europeo. Verrà presentato – dice - entro metà luglio. E parlando alla Plenaria dell'Eurocamera invita a "ripensare" le regole di governance economica. Insomma, rischiamo un autunno e un inverno difficili. “Come ha detto la von der Leyen, Putin sta usando le forniture di gas, di cui l'Europa è largamente debitrice, come un'arma finanziaria/economica che sta facendo male su tutti i punti di vista”, commenta il caporedattore di Famiglia Cristiana Francesco Anfossi. “Ecco allora la necessità di diventare indipendenti da parte dell'Europa, ma non è cosa che si fa dall'oggi al domani. Sicuramente non avverrà in autunno e neanche in inverno, che sarà molto duro, vorrei dire freddo.

In effetti l'Eni dice che le riserve di gas e di petrolio per poter affrontare l'inverno ci sono. Quello che invece manca è una garanzia per i tempi lunghi, cioè per quel che avverrà a febbraio e marzo del 2023. E' una situazione brutta, che provoca un'inflazione “importata”, dicono gli economisti. Vuol dire che non è dovuta ad una particolare ripresa economica, ma a problemi derivanti da forniture di gas, al petrolio e all'aumento della benzina, che crea a catena tutta una serie di aumenti sotto forma di servizi e beni. Tutto questo si riflette su un'inflazione altissima. Dobbiamo pensare che il nostro stipendio è diminuito dell'8%. Non è poco. La situazione è molto grave”.

Nel video l'intervista al caporedattore di Famiglia Cristiana Francesco Anfossi