Von der Leyen sprona Kiev: "Ora legge anti-oligarchi" Nel parlamento ucraino bandiera dell'Unione europea issata al fianco di quella nazionale

Salgono a 21 – secondo fonti ucraine - le vittime dei bombardamenti russi sugli edifici residenziali nella regione di Odessa. Altre 38 persone, tra cui sei bambini e una donna incinta, sono ancora ricoverate in ospedale. “Risponderemo presto all'attacco”, promette Kiev, che rilancia l'allarme su una crisi alimentare globale. Sebbene il ritiro dall’Isola dei Serpenti abbia tolto a Mosca il controllo del traffico navale per il trasporto del grano in Europa, Zelensky avverte: “Se il mar Nero non viene sbloccato 'immediatamente' ci sarà uno tsunami migratorio».

Parole che non cadono nel vuoto: il presidente turco Erdogan ha reso noto che parlerà nuovamente di "esportazione dei prodotti agricoli" sia con l'omologo russo Putin che con Zelensky. E ha anche fatto sapere che la Turchia è disponibile ad esportare il grano che uscirà dai porti dell'Ucraina. Si torna poi a parlare di adesione del paese all'UE: “Non vogliamo aspettare anni, per questo svolgeremo i nostri compiti “in modo perfetto”, ha dichiarato Zelensky nel giorno in cui la bandiera europea è stata issata, tra gli applausi, al parlamento di Kiev.

“C’è una lunga strada da percorrere ma l’Europa sarà al vostro fianco ogni passo del cammino, fino al momento che attraverserete la porta che conduce nella nostra Unione europea”, ha dichiarato ai deputati, in collegamento da remoto, Ursula von der Leyen, che si è però anche soffermata sulla necessità per Kiev di attuare riforme, invitandola “a concentrarsi sulla legge anti-oligarchi”. Ha poi proposto 1 miliardo di euro per soddisfare le esigenze urgenti del Paese. In clima di guerra non è facile trovare argomenti che facciano sorridere. Ci è riuscita la notizia che il Borscht, piatto tipico della cucina ucraina, sia entrato – con procedura d'urgenza - nella lista dei patrimoni dell'umanità Unesco. Tra il serio e il faceto, Mosca addita la decisione come un caso di "ucrainizzazione".

