Voto San Marino per fermare l'offensiva in Siria: per lo storico Luciano Canfora "ogni presa di posizione va apprezzata"

Nel video, l'intervista allo storico Luciano Canfora

Dopo il voto favorevole per fermare l'offensiva turca in Siria espresso dalla delegazione sammarinese all'Assemblea dell'Unione interparlamentare, in corso a Belgrado, abbiamo chiesto allo storico Luciano Canfora un commento sulla situazione. "Ogni presa di posizione va apprezzata", dice Canfora, esprimendo comunque dubbi sulla reale efficacia di questo atto. Lo studioso analizza la situazione nel complesso e parla del "tradimento americano" ai danni dei curdi utilizzati "per fermare il Califfato" e, poi, "buttati a mare".

