SAN MARINO Voucher vacanze: sempre più turisti scelgono il Titano Presentati dalla Segreteria di Stato al Turismo gli aggiornamenti sui dati di voucher vacanze e turismo vaccinale. Illustrato anche il palinsesto di eventi estivi 2021

2.226 prenotazioni, 6,678 le presenze stimate nei tre giorni per un totale di 972 camere prenotate. Sono gli ultimi dati presentati dei voucher vacanze, lanciati dalla Segreteria di Stato al Turismo per passere tre notti sul Titano al prezzo di una. Assegnati già oltre il 65% dei voucher a disposizione. Quasi 2.000 i turisti dall'Italia, ma si contano anche 136 prenotazioni dalla Germania e da altre parti del mondo. 63 invece le prenotazioni per le esperienze all'aperto come trekking, tiro con l'arco, e-bike ed arrampicate. Sul fronte turismo vaccinale 600 persone hanno già prenotato la dose: 458 in arrivo dall'Europa, 110 dal continente Americano e alcune prenotazioni anche da Africa, Asia e Oceania.

Presentato inoltre il palinsesto di eventi 2021 in Repubblica. Tantissime le date in programma per una vasta scelta di appuntamenti: dalla rievocazione storica alla musica, dallo sport alle arti performative. L'obiettivo è stato quello di cercare di dare vitalità al centro storico coinvolgendo tutte le attività economiche.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo) e Nicoletta Corbelli (Direttore Ufficio Turismo)

