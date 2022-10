Web-marketing, concluso il corso organizzato da Segreteria Lavoro, SUMS e CFP

Si è tenuta la consegna dei diplomi di partecipazione al corso in Web Marketing, nato dal protocollo di intesa siglato da Segreteria al Lavoro, SUMS, e Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro. Presenti alla cerimonia il Segretario Teodoro Lonfernini, il Presidente SUMS Marino Albani e la Direttrice CFP Milena Gasperoni, occasione per salutare un esempio di collaborazione tra pubblico e privato per sviluppare le competenze di chi cerca lavoro. Trenta ragazzi e ragazze, che vi hanno partecipato, già prevista una seconda edizione.