Web Marketing Festival: tutto pronto per la 10° edizione

Sarà un'edizione totalmente rinnovata quella in programma dal 16 al 18 giugno del Web Marketing Festival, a partire dalla sede. Per questo decimo appuntamento il più grande evento sull'innovazione digitale si sposta alla Fiera di Rimini. Nuovi spazi per tanti nuovi eventi: oltre 600 speaker e ospiti internazionali, più di 500 espositori e sponsor, oltre a startup ed investitori da tutto il mondo.

Tra i temi che verranno affrontati ampio spazio al Web 3.0, metaverso, NFT e tutto il mondo legato alle criptovalute e blockchain. All'interno del festival poi si svolgerà anche la fiera delle professioni digitali con la possibilità di effettuare colloqui di lavoro durante la tre giorni. Confermato anche in questa edizione il forte legame con il territorio.

Nel servizio l'intervista a Cosmano Lombardo (Ideatore Web Marketing Festival)