Week-end ecologico: i Castelli organizzano raccolta rifiuti abbandonati

In occasione della Giornata della Terra tutti i Castelli hanno programmato diversi appuntamenti. Domani ci sarà una una passeggiata ecologica per raccogliere i rifiuti abbandonati.

Gli appuntamenti per domattina sono: alle ore 9.30 ad Acquaviva nel parcheggio Cava delle Fonti, alle 14.30 in piazza a Domagnano, alle 15.00 sotto i portici di Borgo Maggiore.



Domenica 24 Aprile l'appuntamento è a Faetano alle 14.30 in Piazza del Massaro, alle 14.00 a Chiesanuova. Sempre alle 14.00 appuntamento a Montegiardino in Piazza della Pace. A Serravalle ricordiamo che l'appuntamento è per l'ultimo sabato del mese, mentre per Fiorentino è in definizione per il mese di maggio.



Al Podere di Lesignano oggi Agriservizi97 festeggia con un pomeriggio di iniziative ispirate alla sostenibilità, i suoi 25 anni di attività. L'incontro prenderà il via oggi alle ore 17 con una tavola rotonda in cui siederanno 5 fra gli imprenditori più “visionari” dello scenario green del territorio e non solo: Giovanni Battista Girolomoni, figlio di Gino Girolomoni, colui che 50 anni fa creò uno straordinario progetto agro-politico-sociale dando vita alla cooperativa Alce Nero, Fabio Roggiolani, co-fondatore con Jacopo Fo di Ecofuturo Festival e Ecquologia.com, Hubert Bosch, iniziatore con la moglie Lucilla dell’opificio Remedia, Emma Di Filippo dell’omonima cantina Di Filippo Cannara nel perugino ed, infine, Stefano Valentini di Agriservizi97 e titolare di Podere Lesignano.