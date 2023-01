BEFANA Weekend dell'Epifania: 7 milioni di turisti in viaggio. A San Marino diverse iniziative

Valigie pronte per sette milioni di turisti, che si godranno il primo ponte del 2023, quello dell'Epifania, che chiude le vacanze natalizie per la maggior parte delle persone. I dati emergono dall'indagine di Cna Turismo e Commercio, che rileva anche le prenotazioni di 800mila vacanzieri stranieri in Italia, provenienti non solo da Europa ma anche da Stati Uniti. Un giro d'affari che si aggira sui tre miliardi e mezzo. Per gli ultimi giorni di relax la montagna non perde il suo appeal nonostante la carenza di neve, ma a dire la loro sono anche le città d'arte, con le numerose esposizioni temporanee, e i centri termali.

A San Marino l'Epifania prosegue “Il Viaggio Incredibile” di questo Natale delle Meraviglie, con il suo Polar Express, la Fabbrica dei Giocattoli e la pista di ghiaccio del Polar Park. Ma l'Epifania si celebra anche con eventi ad hoc. Per la giornata di domani le Fate Danzanti animeranno le vie del Centro con una parata itinerante. Partenza alle 15 dal Campo Bruno Reffi, assieme alle regine dei ghiacci e gli gnomi giocolieri, che intratterranno i presenti con performance nelle location più iconiche. Alla Fabbrica dei giocattoli poi non mancherà la star del giorno: la Befana. Le attrazioni cominceranno già la mattina all'Aeroporto di Torraccia: lì, come ogni anno, nasi all'insù per ammirare la vecchietta terribile calarsi dal cielo alle 11.30. Niente scopa, ma un più moderno e colorato parapendio a motore per atterrare sulla pista. E una volta a terra, caramelle per tutti i bambini. Gli show e le attrazioni del Natale delle Meraviglie, infine, continueranno in Centro Storico anche sabato e domenica, ultimo giorno dell'evento.

