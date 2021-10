Weekend di Halloween: buona affluenza di visitatori a San Marino

Buona affluenza di visitatori per questo weekend di Halloween a San Marino a cui segue la commemorazioni di tutti i Santi e dei defunti. In giornata i parcheggi si sono riempiti in centro storico e dintorni. Tanto che da poco prima di mezzogiorno le auto in arrivo dalla Sottomontana e da Fiorentino sono state deviate nel parcheggio dell'ex tiro a volo, a Murata. Tante anche le auto parcheggiate in via del Voltone, sia nella zona del Panoramic che lungo l'ex stazione. Oggi è l'ultimo giorno di San Marino Halloween Express: il “trenino della paura” che trasporta bambini e famiglie tra Borgo e Città, lungo il percorso della vecchia ferrovia, con figuranti e “storie dell'orrore”. E proprio questa sera "dolcetto-scherzetto" per i più piccoli e, soprattutto in Riviera, quella che gli addetti del settore hanno definito al vera ripartenza per le discoteche.