Weekend estivo tra Rimini e San Marino: sole e temperature in rialzo

Il primo fine settimana di giugno si preannuncia all’insegna del bel tempo sia sulla Riviera romagnola che sul Monte Titano, con giornate soleggiate e temperature in aumento. A Rimini, sabato 31 maggio sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature gradevoli, con massime attorno ai 25°C. Domenica 1° giugno, il sole continuerà a splendere, con temperature in ulteriore aumento, raggiungendo i 26°C. Anche a San Marino il weekend sarà soleggiato. Sabato 31 maggio, le temperature oscilleranno tra i 14°C e i 26°C. Domenica 1° giugno, le massime raggiungeranno i 29°C, offrendo condizioni ideali per attività all'aperto. In entrambe le località, i venti saranno deboli e non sono previste precipitazioni.