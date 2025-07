West Nile: in Italia 32 casi, a San Marino già in vigore l'ordinanza "anti-zanzare"

Anche San Marino alza il livello di attenzione sul fronte delle malattie trasmesse dalle zanzare, dopo l’aumento dei casi di virus West Nile in Italia e la conferma di un caso di Chikungunya in Emilia-Romagna. Come ogni anno a maggio sul Titano è stata emessa un'ordinanza con provvedimenti per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, in particolare la zanzara tigre: i cittadini sono invitati alla massima prudenza e sono raccomandati l’uso di repellenti, zanzariere e l’eliminazione di ristagni d’acqua, habitat ideale per la proliferazione degli insetti.

In Italia, i casi confermati di West Nile salgono a 32 dall’inizio dell’anno, con due decessi. A riferirlo è l’Istituto Superiore di Sanità, che sottolinea come l’andamento sia in linea con gli anni precedenti. 23 infezioni hanno assunto la forma neuro-invasiva, 1 asintomatico è stato identificato in un donatore di sangue e 6 casi di febbre, con focolai in Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio e Campania.

Nel bolognese, a Bentivoglio, è stato accertato un caso di Chikungunya in una persona di ritorno dall’estero. Le autorità hanno subito avviato la disinfestazione e i controlli sanitari nell’area. Il virus non si trasmette da persona a persona e resta dunque fondamentale prevenire le punture, soprattutto nei soggetti più fragili.



