SALUTE PUBBLICA West Nile nelle zanzare: in ER circolazione precoce del virus. Rischi bassi a San Marino, ma controlli attivi L'infezione è quasi sempre asintomatica, ma in alcuni casi può evolversi in malattia neuroinvasiva con esiti gravi. Le zanzare che trasmettono il virus sono quelle comuni, non la tigre.

Il virus “West Nile” è arrivato in Emilia Romagna. Catturati quest'estate, in particolare nell'area di Piacenza, alcuni esemplari di zanzara positivi. Non sono state registrate infezioni nell'uomo, ma l'allerta è alta. L'infezione è quasi sempre asintomatica, ma in alcuni casi può evolversi in malattia neuroinvasiva con esiti gravi. Le zanzare che trasmettono il virus sono quelle comuni, non la tigre.

A San Marino, nonostante il rischio sia basso, il dipartimento prevenzione da anni è attivo nel monitoraggio del fenomeno. "La nostra sorveglianza che va di pari passo con quello che fanno anche le regioni limitrofe - spiega Raffaella Sapigni, direttrice Dipartimento Prevenzione - la sviluppiamo sulla sorveglianza entomologica, quella sierologica e epidemiologica. Non abbiamo avuto casi di West Nile, ma non abbiamo avuto neanche nel screening virologico delle zanzare catturate. Non abbiamo mai trovato il virus, quindi a tutt'oggi siamo in una zona a basso rischio. Però non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo sempre intensificare questo discorso, proseguire questa sorveglianza che abbiamo iniziato nel 2010".

Tra gli obiettivi del dipartimento anche quello di procedere con analisi sui cadaveri degli uccelli stanziali, che sono il serbatoio del virus. "Il tipo di monitoraggio riguarda la sorveglianza entomologica - aggiunge Antonio Putti, direttore UOC Sanità Veterinaria - cioè la ricerca e la cattura degli insetti. Facciamo la sorveglianza sierologica, prelevando il sangue dei cavalli, che si ammalano come l'uomo, e una sorveglianza clinica sugli animali, sempre cavalli, che manifestano una sintomatologia nervosa".

"È una trappola fatta in questo modo - spiega Gianluca Stefanelli, tecnico UOC sanità veterinaria - consiste in un contenitore dove il ghiaccio secco che è contenuto libera un vapore che, siccome è anidride carbonica, attira le zanzare come se fosse il prodotto della respirazione di un mammifero. Poi, quando sono nei pressi della trappola, un ventilatore le fa andare in questo sacchetto, che è il contenitore che io vado a prelevare la mattina e che costituisce il campione di insetti".

Per la “West Nile” non esiste una vaccino per gli umani, le uniche misure da attuare sono quindi quelle di prevenzione: "In questo caso c'è un team multidisciplinare che segnala rapidamente eventuali casi umani - evidenzia Andrea Gualtieri, direttore UOC Sanità Pubblica - e agisce preventivamente e anche sul caso per evitare che ci siano poi diffusioni ai focolai. In questo caso anche la cittadinanza è molto utile perché, come sapete, come tutte le zanzare, è necessario che si usino repellenti, soprattutto in un'ottica di One Health, quindi di correlazione fra ambiente, uomo e animale, è necessario evitare ristagni di acqua e soprattutto porre attenzione all'ambiente, quindi evitare che ci siano le diffusioni di queste zanzare che ovviamente poi possono precludere la nostra salute".

Nel servizio le interviste a Raffaella Sapigni (Direttrice dipartimento prevenzione), Antonio Putti (Direttore UOC sanità veterinaria), Gianluca Stefanelli (Tecnico UOC sanità veterinaria), Andrea Gualtieri (Direttore UOC Sanità Pubblica)

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