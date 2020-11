Whatsapp: attenzione alla truffa del codice a 6 cifre

Si sta diffondendo, anche a San Marino, la truffa del codice a 6 cifre, che consente ai criminal hacker di sottrarre il profilo whatsapp alle vittime.

La truffa scatta utilizzando la funzione “cambia numero” dell'app di messaggistica, che permette di aggiornare il proprio contatto attraverso una verifica con codice di 6 cifre, inviato attraverso gli SMS. Gli hacker in genere utilizzano degli account che hanno già sottratto e colpiscono i contatti nella rubrica. In genere alla vittima giunge un messaggio di whatsapp, che chiede di confermare un numero ricevuto.

A quel punto riceve un messaggio da un conoscente presente in rubrica, con un messaggio come “Scusa se ti ho inviato per errore un codice SMS a 6 cifre, puoi inviarmi? È urgente". Puntando sulla buona fede, e su diversi tentativi, l'autore è così in grado di accedere al numero della vittima e prendere possesso dell'account del legittimo proprietario, rendendo di fattoimpossibile l'accesso a Whatsapp.

Per non subire la truffa è necessario rifiutare di cedere a chiunque i codici che giungono sul telefono tramite SMS.



