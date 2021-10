WhatsApp, Instagram e Facebook sono fuori uso

Instagram, WhatsApp e Facebook sono in blocco da oltre un'ora. Impossibile accedervi o inviare messaggi. Gli hashtag #WhatsAppdown, #instagramdown e #facebookdonw, come sempre succede, sono già diventati trend topic su Twitter. Disguidi che non coinvolgono solo l'Italia: poco dopo le 18 anche da altri Paesi in Europa, come Francia, Germania o Belgio, e poi Israele e Turchia sono arrivate segnalazioni di malfunzionamento per i social network di Zuckerberg. Le tre app, dopo oltre un'ora, hanno usato Twitter per scusarsi dei problemi, affermando di essere al lavoro per risolvere quanto prima il disguido.