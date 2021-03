WhatsApp: occhio alla truffa dei finti regali online da Adidas o Amazon

Si è diffusa anche a San Marino la truffa di alcune offerte fraudolente su Whatsapp provenienti da presunte aziende come Amazon e Adidas, che promettono regali a chi risponde a delle domande di un link inviato A partire da ieri, nella giornata internazionale della donna, sono circolati numerosi messaggi contenenti link che promettono regali gratuiti in occasione dell'8 marzo. Cliccando si accede a pagine che asseriscono di mettere in palio premi come "1 milione di paia di scarpe" o "più di 1000 unità di cioccolato o apparecchiature mobili" in cambio della risposta ad alcune semplici domande a sondaggio. Al termine del quiz vengono chiesti però i dati della carta di credito per pagare le spese di spedizione, che permettono ai truffatori di sottrarre soldi agli utenti.









Un rapporto della Cyber Peace Foundation, che ha lanciato l'allarme, raccomanda di "stare lontano da questo tipo di messaggi spediti nelle piattaforme social" e di "pensare sempre prima di cliccare qualsiasi link o scaricare allegati da fonti non autorizzate".