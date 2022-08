SOCIAL WhatsApp: tre nuove funzioni per la privacy

WhatsApp: tre nuove funzioni per la privacy.

Sono in arrivo su WhatsApp nuove funzionalità per la privacy: uscire dalle chat di gruppo senza avvisare tutti i partecipanti, decidere chi può vedere quando si è online e impedire gli screenshot dei messaggi visualizzabili una sola volta. "Continueremo a creare nuovi modi per proteggere i vostri messaggi e mantenerli privati e sicuri come nelle conversazioni di persona", annuncia Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Meta.

