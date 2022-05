RIMINI WMF: dai robot ai podcast, il Festival dell'innovazione in Fiera con oltre 100 eventi

Innovazione, costruzione del futuro e un'area fieristica dove esporranno tutte le principali realtà del settore: agenzie digitali, aziende, realtà del mondo e-commerce, della robotica, startup internazionali, e focus sulle professioni digitali con incontro tra domanda e offerta. È il programma della decima edizione di 'We Make Future', Wmf, Festival sull'innovazione digitale. Si terrà in Fiera a Rimini dal 16 al 18 giugno. Oltre 200 gli espositori, fra i quali l'Agenzia soaziale europea, Intel, Aruba, Huawei, Enel, e cento appuntamenti in agenda tra talk e incontri. Tra le curiosità, in fiera approderanno anche i robot Sophia, umanoide fra i più avanzati, il quadrupede Spot e iCub, altro robot umanoide a supporto della ricerca, oltre a Robidone, Teotronico, il robot pianista e Roboldo. Un intero padiglione sarà inoltre dedicato a startup e scaleup italiane e internazionali, che si incontreranno con imprenditori e delegazioni internazionali provenienti da Arabia Saudita, Serbia, Croazia, Repubblica Ceca, Polonia, Malta e Spagna. Contemporaneamente si svolgerà la Digital Job Fair, l'insieme di eventi e iniziative dedicate al mercato del lavoro e delle professioni digitali. Al suo interno un servizio di recruiting, colloqui di lavoro, formazione sulle abilità fondamentali per il mercato del lavoro odierno, riflessioni sulle evoluzioni dello smart working e proposte e contributi utili alla definizione di un quadro normativo per i creatori digitali. Tra gli ospiti istituzionali, sono attesi fra gli altri il sottosegretario alla Salute Andrea Costa e i sottosegretari agli Esteri Benedetto Della Vedova e Manlio Di Stefano. Tra i temi che affronteranno, il Pnrr, la digitalizzazione nella Pa.

