WMF e 'Chi odia paga' lanciano una call contro l'odio online

Sentiamo Cosmano Lombardo

In occasione del Safer Internet Day che si celebra oggi, Web Marketing Festival, il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale, e la start-up legaltech “Chi odia paga” lanciano una iniziativa per sostenere le associazioni italiane che propongono progetti di educazione, sensibilizzazione o contrasto all’odio online. “UNA BUONA IDEA”: call per il terzo settore contro l'odio online.





"Anno dopo anno, infatti, - spiega WMF - sempre più persone sono vittime di reati quali revenge porn, stalking, diffamazione online, cyberbullismo e hate speech, che durante la pandemia Covid19 sono aumentati drammaticamente e spesso colpiscono più duramente le minoranze più deboli.

Le associazioni possono candidare il loro progetto da oggi fino al 30 aprile 2021.

Nel video maggiori dettagli da Cosmano Lombardo, Ideatore WMF.