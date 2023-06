WEB MARKETING FESTIVAL 2023 WMF: parte alla fiera di Rimini la più grande manifestazione del pianeta sull'innovazione Presentata anche I-Tech Innovation, terza edizione del programma di accelerazione a supporto delle giovani realtà imprenditoriali innovative. Non mancano realtà imprenditoriali sammarinesi

Tre giorni, oltre 100 eventi e un format unico che abbina area fieristica, formazione, incontri, cultura e show. È We Make Future, la fiera internazionale sull'innovazione tecnologica e digitale che torna alla fiera di Rimini. Oltre 90 stage formativi su temi dell'intelligenza artificiale, digitale e sociale. Presentata anche I-Tech Innovation, terza edizione del programma di accelerazione a supporto delle giovani realtà imprenditoriali innovative.

"Tutti i partner rappresentano il territorio dell'Emilia Romagna - spiega Valeria Racemoli, Open Innovation Manager CRIF - puntiamo ad accelerare fino a 15 startup di cui 6 verticali". "Complessivamente - aggiunge Federica Tadini, General manager G-Factor - è previsto un investimento di 1.250.000 euro. Questa è la nostra terza edizione e l'investimento complessivo nelle edizioni precedenti è stato di quasi 3 milioni di euro".

Non mancano realtà imprenditoriali sammarinesi come The Space: "Portiamo il prodotto che realizziamo tutti i giorni ovvero l'e-commerce - afferma Niccolò Forcellini, founder The Space - facciamo integrazioni con il mondo e-commerce e gestionali". "Per noi è anche un occasione per incontrare tutti i nostri clienti, sia sammarinesi che no - aggiunge Filippo Bacciocchi, founder The Space - con cui lavoriamo tutti i giorni".

Nel servizio le interviste a Valeria Racemoli (Open Innovation Manager CRIF), Federica Tadini (General manager G-Factor), Niccolò Forcellini (founder The Space) e Filippo Bacciocchi (founder The Space)

