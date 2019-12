TAIEX Workshop sullo sportello unico e sportello digitale unico per le imprese

È iniziato questa mattina, alla Sala Montelupo di Domagnano, il workshop di due giorni sullo sportello unico per le imprese e la creazione di uno sportello digitale unico per l'accesso alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e soluzione problemi.

Appuntamento organizzato e finanziato da TAIEX: strumento di assistenza tecnica e scambio di informazioni della Commissione europea in collaborazione con la Segreteria di Stato per l'Industria e Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

Lo scopo della due giorni è quella di supportare il recepimento e l'attuazione nell'ordinamento sammarinese dell'insieme dei diritti in materia di servizi nel mercato interno.

L'intervista a Giorgio Chiaruzzi (Presidente workshop TAIEX)

