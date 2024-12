MEETING World Protection Forum, a San Marino l'annual summit: intelligenza artificiale e "Smart World"

Torna sul Titano il World Protection Forum, centro di sviluppo di idee, del mondo digitale e degli ecosistemi naturali. L'annual meeting al ristorante La Terrazza prende il titolo di "Smart World: exploring and exploiting Revolutionary AI", evento patrocinato dalla Segreteria all'Industria e supportato da Kelony e da L5PA, azienda sammarinese iscritta a San Marino Innovation.

"L'intelligenza artificiale è al centro del nostro evento - spiega Angela Pietrantoni, ad di Kelony e L5PA,oltre che fondatrice World Protection Forum - ed è una delle tematiche centrali del World Protection Forum, simbolo del progresso scientifico e tecnologico, che si trova qui presso la Repubblica di San Marino con la sua sesta edizione. Anche per la lungimiranza della Segreteria di Stato per l'Industria, che ha capito che l'intelligenza artificiale, l'AI, l'aerospace e tutto quello che è trasformazione digitale è fondamentale per il nostro Paese. Questo evento specifico ha proprio lo scopo di divulgare informazioni corrette e anche di formare le persone facendo un excursus sulla tecnologia, cercando di capire anche come è cambiata in questi anni e come sta evolvendo sempre più velocemente".

Nel video l'intervista ad Angela Pietrantoni, ad di Kelony e L5PA - fondatrice World Protection Forum

