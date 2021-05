Xavier Espot Zamora: “sfide comuni” per San Marino e Andorra

“Credo che in questo momento, in cui sia San Marino sia Andorra aspirano ad un rafforzamento ed una accelerazione di questo negoziato, sia ancora più importante coordinarsi di più e meglio”, ha affermato il Capo del Governo del Principato di Andorra; che ha ricordato come i due Paesi si trovino di fronte a sfide comuni. “Questo Accordo di Associazione – ha aggiunto - è importante per noi nella prospettiva di una diversificazione della nostra economia, per poter crescere economicamente; e anche in un'ottica di coesione sociale dei nostri cittadini”.









Da qui la comune convinzione della necessità di “lavorare in maniera coordinata e di comune accordo. E poter negoziare con posizioni che siano consensuali”. Piena consapevolezza, dunque, dell'importanza del rapporto dei Piccoli Stati con Bruxelles. Ad esempio in occasione di crisi, come quella innescata dal Covid. San Marino e Andorra, osserva, hanno incontrato difficoltà ulteriori, poiché non sono Paesi membri dell'UE. “Ma sono stati anche in grado di creare sinergie e positive collaborazioni con i Paesi vicini – ha sottolineato -; inoltre hanno approfondito la collaborazione con la Commissione Europea per gestire al meglio la situazione sanitaria”. “Mi congratulo per la situazione attuale a San Marino – ha concluso -; questo è sicuramente il risultato della vostra campagna vaccinale, che ha avuto un andamento molto spedito”.

Nel servizio l'intervista a Xavier Espot Zamora – Capo del Governo del Principato di Andorra

Qui il servizio della visita a San Marino