Yoga Day a Roma, il 28 si replica a San Marino

Nel video le interviste a Marina Emiliani, Console di San Marino in Italia, e a Vani Rao, Ambasciatrice dell'India in Italia

A Castel Sant'Angelo, a Roma, si è celebrata la Giornata Internazionale dello Yoga, che sarà replicata a San Marino il 28 giugno. Nella giornata del solstizio d'estate si celebra lo yoga day, Patrimonio dell'Umanità Unesco, per la sua enorme e positiva influenza su diversi aspetti della società: dalla salute alla medicina, dall'educazione alle arti. L’International Yoga Day è stato istituito nel 2014 con una risoluzione proposta dall’India e approvata da un numero record di 175 Stati membri. È una pratica millenaria molto amata e diffusa, alle celebrazioni di Castel Sant'Angelo il colpo d'occhio era notevole. Tra pochi giorni si replica a San Marino. L'ambasciatrice Vani Rao anche nel suo discorso introduttivo ha sottolineato l'amicizia che lega l'India a San Marino. Come ha sottolineato il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, “Il tema di quest’anno – “Yoga per sé e per la società” – ci ricorda l’importante ruolo dello yoga nel migliorare la vita delle persone e della comunità in generale”.

