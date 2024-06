Yoga Day: un pomeriggio aperto a tutti al Campo Bruno Reffi

Un'antica disciplina indiana, riconosciuta in tutto il mondo per i suoi benefici psico-fisici. Lo Yoga ha anche una Giornata internazionale dedicata, istituita dall'Onu nel 2014. Nell'ambito di questa ricorrenza San Marino ha organizzato uno Yoga day al Campo Bruno Reffi, gratuito e aperto a tutti.

Anche ai bambini, per i quali c'è una lezione speciale in contemporanea. Dunque come vedete una distesa di tappetini di appassionati, curiosi e persone di tutte le età che seguono attentamente la lezione dei maestri di yoga sammarinesi. Si tratta di un evento organizzato dall'Ambasciata dell'India a San Marino e patrocinato da varie Segreterie di Stato.

Il tema di quest'anno è “Yoga per te e per la società”. "Oggi molti portano dentro di sé della negatività - spiega il Maestro indiano Pradeep Bhati -. C'è molto stress e poca armonia. Lo yoga ci cambia internamente e cambia la società". "Iniziare a esercitare la pratica è il primo passo per poter beneficiare della positività dello yoga - aggiunge Subashini Sankaran, rappresentante ambasciata d'India a San Marino -. Siamo molto felici che sempre più persone ci si stiano avvicinando".

Nel video le interviste a Pradeep Bhati (maestro di Yoga) e Subashini Sankaran (rappresentante ambasciata d'India a San Marino)

