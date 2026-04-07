“Yoga per il benessere”, al via i corsi dedicati dedicati ai pazienti oncologici

Lo yoga a supporto della terapia oncologica. Prende corpo l'iniziativa da tempo voluta dall'AOS e subito accolto dall'ISS, con il via al primo corso, tenuto dal maestro Davide Telesca, alla Sala Cicogna dell'Ospedale. “Fortunatamente – dice Maria Grazia Angeli, Presidente Associazione Oncologica Sammarinese - l'ISS ha raccolto questo progetto, che era già nella mente del Direttore Generale. Noi stavamo già preparando qualcosa, così è stato molto più veloce, perché abbiamo trovato la sala, perché a San Marino le sale sono un po' difficili da reperire. Le pazienti invece non hanno fatto altro che telefonare, quindi ci siamo ritrovate con 20 persone. Abbiamo anche pazienti in attesa, perché faremo altri cicli fino a quando qualcuno lo vorrà fare”.

Boom di richieste per una attività che, per i pazienti, significa ricevere un sostegno al benessere psicofisico, nell'affrontare la malattia e i suoi effetti con un'arma in più; per i medici, centra l'obiettivo di una presa in carico totale: “Per noi è molto importante che le pazienti vengano prese in carico a 360 gradi – commenta Francesca Rovinelli, Dirigente dell'UOC Oncologia - perché comunque è un peso molto difficile da portare e affrontare questo tipo di patologie non è facile, quindi, anche per loro sapere che c'è l'Associazione che lavora con noi, che organizza anche questo tipo di eventi o comunque di terapie, perché anche questa può essere classificata come tale, sicuramente in questi casi la presa in carico è totale”.

Il Direttore Generale dell'ISS, Claudio Vagnini guarda all'aspetto dell'umanizzazione delle cure e del sistema sanitario, ponendo l'accento sui risultati virtuosi che la collaborazione tra il pubblico e i cittadini, le associazioni può produrre: “Io ci credo, credo allo yoga – dice Vagnini - credo a tutte le forme di aiuto che possono essere date ai nostri pazienti. Mi sembra un modo davvero per umanizzare un po' quello che è l'atteggiamento del sistema sanitario nel confronto con i cittadini. Ci sono tanti spazi, c'è tanta possibilità; noi vogliamo coinvolgere le Associazioni di Volontariato proprio perché vengano incontro a questo desiderio e ci facciano delle proposte. Noi poi naturalmente valuteremo insieme e poi vedremo quello che si può fare. Io credo che la fantasia ci potrebbe mettere nella condizione di poter inventare qualsiasi cosa faccia stare meglio le nostre persone”.

Nel video, le interviste a Maria Grazia Angeli, Presidente Associazione Oncologica Sammarinese; a Francesca Rovinelli, Dirigente UOC Oncologia e a Claudio Vagnini, Direttore Generale ISS







