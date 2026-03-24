Yoga per il benessere: lezioni in ospdale per pazienti oncologici

Lo yoga diventa un alleato prezioso nel percorso di cura dei pazienti oncologici. Negli ultimi anni si è affermato sempre più come supporto alle terapie tradizionali, contribuendo a migliorare la qualità della vita durante e dopo la malattia. L’ISS ha quindi accolto volentieri la proposta dell’associazione oncologica, mettendo a disposizione la sala “La Cicogna” dell’Ospedale di Stato. Segnale concreto di attenzione verso l’umanizzazione delle cure, da tempo al centro delle politiche sanitarie sammarinesi.

Il programma prevede - dal 7 aprile al 12 maggio - due lezioni settimanali, martedì e venerdì dalle 11 alle 12. “Yoga per il benessere”, che gode del patrocinio della Segreteria per la Sanità, ha già registrato diverse adesioni. Per partecipare è sufficiente contattare l’associazione oncologica. “Come Associazione Oncologica Sammarinese – afferma la Presidente Maria Grazia Angeli – sentiamo forte la responsabilità di essere accanto alle persone non solo dal punto di vista assistenziale, ma anche umano ed emotivo. Questo ciclo di yoga è pensato come uno spazio protetto, in cui ciascuno possa ritrovare respiro, movimento dolce e condivisione: un tassello in più in quel cammino di cura che non riguarda solo il corpo, ma anche la mente e le relazioni”.

Il Direttore dell’ISS Claudio Vagnini si dice convinto che la sanità moderna non possa limitarsi alle sole terapie cliniche, evidenziando come attività come lo yoga possano offrire un supporto concreto al benessere psicofisico dei pazienti, aiutandoli ad affrontare la malattia con maggiore serenità. “Ho già potuto riscontrare in esperienze gestionali precedenti come attività adattate di questo tipo, se correttamente integrate e coordinate con i percorsi clinici, possano contribuire al benessere percepito dei pazienti e alla qualità dell’accoglienza. La collaborazione con l’Associazione Oncologica Sammarinese su questo progetto rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra Istituzioni e volontariato possa tradursi in servizi aggiuntivi, capaci di rendere l’Ospedale un luogo sempre più accogliente e attento alla persona”.







