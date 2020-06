Yoga: San Marino aderisce alla giornata internazionale indetta dall'Onu

In continuità con gli ultimi anni, anche quest'anno San Marino partecipa alle celebrazioni globali della Giornata Internazionale dello Yoga promossa dalle Nazioni Unite che si celebra oggi in tutto il mondo. L’importanza di questa disciplina per la salute pubblica è stata sottolineata anche durante l’incontro dello scorso giovedì tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari e l'Ambasciatore dell'India in Italia Reenat Sandhu. Per l’occasione, le associazioni, gli insegnanti e le scuole di yoga di tutto il mondo, comprese quelle sammarinesi, hanno organizzato lezioni on line su facebook come quella a cura dell'Ambasciata italiana di Dheli.