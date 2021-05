Zagabria: visita ufficiale del Segretario Beccari in Croazia. Pieno sostegno al cammino del Titano verso l'UE

Un rapporto di collaborazione ed amicizia – quello fra San Marino e la Croazia – che si è rafforzato ulteriormente, con la visita a Zagabria del Segretario di Stato Beccari, su invito dell'omologo Gordan Grlic-Radman. Dal Ministro croato innanzitutto un ringraziamento per gli aiuti forniti dal Titano alle regioni colpite dal terremoto del dicembre scorso. E poi un articolato confronto sul negoziato in corso fra la Repubblica e l'UE, con la disponibilità croata ad offrire a San Marino pieno sostegno e collaborazione nel percorso d'integrazione. Ricordate anche le proficue sinergie fra i due Paesi nei contesti multilaterali, e i numerosi accordi sottoscritti in quasi 30 anni di relazioni diplomatiche. La delegazione sammarinese si è poi recata presso la sede del Parlamento per incontri con alte Autorità croate. Oggi, infine, la visita ad Arbe – luogo d'origine del Santo Marino, come narra la leggenda -, per un incontro con il Sindaco dell'isola.