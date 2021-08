Zambia, termina la missione delle sammarinesi Paoletti e Capicchioni: "In Africa hanno un cuore immenso" Tra le tappe del viaggio delle volontarie di Carità senzaconfini anche la visita al panificio che porta il nome di San Marino

La San Marino Bakery non è solo un forno: è una piccola attività che crea speranza a Lusaka, in Zambia. Qui volontari e lavoratori sfornano ogni giorno pane e dolci e danno una mano alle famiglie più povere. E' uno dei tanti luoghi legati a Carità senza confini e visitati, nelle ultime settimane, da un gruppo di volontari sammarinesi in missione nel Paese africano. Tra loro, Valentina Capicchioni e Stella Paoletti, da poco rientrate in Repubblica. Un impegno lontano da casa per dare una mano a chi ne ha più bisogno. Attualmente, la bakery è gestita dalla volontaria Michelle Tredicucci. Per Stella e Valentina un viaggio in diverse parti del Paese, per monitorare i progetti dell'associazione.

Nel servizio, le interviste alle volontarie di Carità senza confini Stella Paoletti, Michelle Tredicucci e Valentina Capicchioni

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: