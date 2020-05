Zanzara tigre, cosa fare per la prevenzione

Al fine di fronteggiare con efficacia possibili situazioni di emergenza sanitaria dovute all'infestazione della zanzara tigre, la Segreteria alla Sanità ha emesso un'ordinanza con provvedimenti per il controllo e la prevenzione. Evitare l'abbandono definitivo o temporaneo di qualsiasi contenitore in cui possa raccogliersi acqua piovana. Trattare l'acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. Tenere sgombri i cortili e le aree aperte da accumuli di sterpi e rifiuti di ogni genere e svuotare fontane, piscine, vasche o bacini di accumulo non in funzione. Raccomandato inoltre di non utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto al fine di non favorire la proliferazione di insetti. Per chi possiede un orto eseguire annaffiatura diretta, tramite pompa o contenitore da riempire di volta in volta e svuotare completamente dopo l'uso. La Segreteria ricorda ai soggetti pubblici e privati che nel periodo 30 aprile – 30 ottobre, oltre agli interventi larvicidi, è possibile effettuare interventi adulticidi avvalendosi del servizio d'igiene urbana dell'azienda autonoma dello stato o di imprese specializzate. In caso, importante conservare tutta la documentazione dell'avvenuto trattamento.