GRAND HOTEL RIMINI Zanzara West Nile, l'infettivologo Bassetti: "Non bisogna fare allarmismo" Il medico è ospite di Simona Ventura e Giovanni Terzi alla Terrazza della Dolce Vita

Alla Terrazza della Dolce Vita è giunto il momento di parlare di salute, sanità e prevenzione, insieme ad uno dei medici che erano diventati più noti in epoca covid, l'infettivologo Matteo Bassetti. Ne abbiamo approfittato per chiedergli qualche delucidazione sulla West Nile, per capire se davvero è emergenza, ci ha assicurato che così non è, e che non bisogna fare alcun tipo di allarmismo, piuttosto prevenzione.

Gli incontri di Simona Ventura e Giovanni Terzi continueranno fino a domenica 10 agosto, poi tutte le puntate di questa sesta edizione saranno trasmesse dalla San Marino Rtv dal 16 agosto.

Nel video l'intervista a Matteo Bassetti, infettivologo

