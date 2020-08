Zavoli: chiusa la camera ardente, l'omaggio del segretario Lonfernini

Nel video l'intervista al Segretario la Lavoro Lonfernini

Si è chiusa alle 12 la camera ardente per Sergio Zavoli, allestita da ieri nel foyer del teatro Galli di Rimini. Anche in mattinata una composta coda di persone ha dato l'ultimo saluto al maestro del giornalismo italiano, nel rigoroso rispetto delle distanziamento sociale e con mascherine. A vegliare costantemente sulla bara, la famiglia Zavoli. Presente il sindaco Andrea Gnassi. Dopo i funerali di ieri a Roma, la salma è stata trasportata proprio in Riviera in accordo con la volontà di Zavoli stesso che aveva chiesto di essere tumulato vicino a Federico Fellini, il cineasta che riposa con la moglie Giulietta Masina nel cimitero riminese.

A rendere omaggio alla salma, anche il Segretario di Stato con delega all'Informazione Teodoro Lonfernini. Guarda l'intervista.