Zavoli: Dg Romeo, "Ha dato corpo al servizio pubblico in tutti gli ambiti. Gli dobbiamo tutti aver creduto per primo in Rtv".

Una voce unanime, di cordoglio, declinata nei diversi ambiti: politico, istituzionale, culturale, sportivo, si leva a ricordo dell' uomo e giornalista Sergio Zavoli. Il primo a credere nella San Marino Rtv, di cui firmò l'8 agosto del 1991, l'atto costitutivo, tra Eras e Rai.

"Siamo ciò che restiamo negli altri. Questo è ancora più valido per chi raggiunge, per merito e per fortuna, un grande numero di 'altri". Il ricordo del Dg Carlo Romeo. "Sergio Zavoli non soltanto ha rappresentato il periodo più bello della televisione italiana. È stato il giornalista e il dirigente - entrambi ruoli magistralmente svolti nel servizio pubblico della RAI - che forse più di tutti ha dato corpo al servizio pubblico in tutti gli ambiti. Se la miglior qualità di un giornalista è vedere subito la realtà nel suo insieme per quanto complessa e apparentemente invisibile possa essere, Zavoli aveva questo dono all'estrema potenza. Che si trattasse di far parlare un capo di stato, un terrorista pluriomicida o un ciclista stravolto dalla fatica, sapeva trovare e far conoscere al pubblico storia e contesto che erano il cuore della realtà raccontata. Romagnolo in tutto, amava la sua terra e San Marino. Gli dobbiamo tutti aver creduto per primo in Rtv che peraltro senza di lui forse non avrebbe mai visto la luce. Ci mancherà come ci stanno cominciando a mancare moltissimi di quelli della sua generazione, soprattutto a chi ha avuto modo di conoscerli".

''La scomparsa di Sergio Zavoli rappresenta una perdita incolmabile non solo per la Rai, con la quale la sua storia professionale e personale è profondamente intrecciata, ma per tutto il Paese''. Lo scrivono in una nota il presidente della Rai Marcello Foa e l'amministratore delegato Fabrizio Salini.

Per il presidente dell'Ordine dei Giornalisti Carlo Verna, "Uno straordinario maestro di Giornalismo, che ha coniugato la professione al massimo livello con la disponibilità a dare insegnamenti verso chi desiderava accedere al mondo dell'informazione. Finchè la salute glielo ha consentito ha svolto la sua prolusione ai corsi che l'Ordine nazionale promuove da anni a Fiuggi, attirando l'attenzione e l'ammirazione di quanti vi partecipavano a cominciare da noi che li organizzavamo.

''Una perdita enorme per la cultura italiana, un fortissimo dolore personale. Così il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini. "Zavoli è stato un riferimento e un maestro per intere generazioni di giornalisti, ma è stato anche narratore, uomo di cinema, poeta, parlamentare. Io ho potuto diventarne amico e mi mancheranno la forza tranquilla della sua saggezza, la quiete della sue parole, la saldezza dei suoi valori".

"Aveva nel cuore la Costituzione, la libertà di informazione, il servizio pubblico e il rispetto per le parole che, nelle sue inchieste, non si sono mai trasformate in pietre". Cosi Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, ricordano Sergio Zavoli.







