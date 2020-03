1 Aprile: Cerimonia di insediamento con protocollo ridimensionato

La Cerimonia d’Insediamento degli Ecc.mi Capitani Reggenti, Alessandro Mancini II e Grazia Zafferani I, prevista come di consueto il prossimo 1° aprile, sarà celebrata con un Protocollo sensibilmente ridimensionato, in considerazione delle più recenti misure adottate ai fini di contenere la diffusione del virus da Covid-19. Si rende utile comunicare che nel rispetto del Decreto Legge 14 marzo 2020 n.51 (Misure Urgenti di Contenimento e Gestione dell’Emergenza da COVID-19) e della Delibera del Congresso di Stato del 17 marzo 2020 n.2 (Prescrizioni straordinarie per il Protocollo della Cerimonia di Nomina dei Capitani Reggenti e della Cerimonia di Insediamento dell’1 aprile 2020) parteciperà alla Cerimonia una esigua rappresentanza a livello istituzionale e civile, disposta a Palazzo Pubblico nella stretta osservanza delle norme sanitarie e di distanziamento richieste. La Cerimonia si aprirà direttamente nella Sala del Consiglio Grande e Generale, alle ore 11:00, con l’allocuzione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri. Seguiranno i messaggi augurali del Vice-Decano del Corpo Diplomatico e Consolare accreditato in Repubblica e del Vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro e, in conclusione, i Capitani Reggenti Eletti daranno lettura del discorso di Investitura. Al termine delle allocuzioni avrà luogo il consueto giuramento davanti al Segretario di Stato per gli Affari Interni, cui farà seguito il solenne passaggio dei Poteri. Si informa che tutte le fasi della Cerimonia in modalità straordinaria -a partire dalla vestizione, all’imposizione del tradizionale Collare di Gran Maestro dell’Ordine di San Marino, fino all’esecuzione dell’Inno Nazionale, audioregistrato per l’occasione- avverranno nell’assoluto rispetto delle misure in materia di contrasto all’epidemia da COVID-19. Sarà possibile seguire la Cerimonia in diretta su San Marino RTV, sui canali 73 e 573 del digitale terrestre, 520 (SKY) e 93 (TIVUSAT), oppure direttamente in streaming sul sito web dell’emittente: https://www.sanmarinortv.sm/ Anche se esclusivamente da casa e per via telematica, si invita la cittadinanza a partecipare numerosa a una delle più alte celebrazioni della Repubblica.