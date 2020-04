1 maggio: l'augurio del Segretario Lonfernini

Carissimi Lavoratori Sammarinesi, oggi più che mai, celebrare il 1 primo maggio rappresenta un momento particolarmente importante; per questo desidero riservare il mio principale pensiero a tutti coloro che in questo periodo così straordinario, stanno dimostrando impegno nell'affrontare le enormi difficoltà. A tutti voi dunque, cari Lavoratori, nonché alle Rappresentanze Sindacali e di Categoria, giunga il mio personale messaggio e sentimento di grande solidarietà e vicinanza. Oggi, più di qualunque altro 1 maggio celebrato, auguro speranza e fiducia per un prossimo futuro decisamente migliore. Uniti e con una visione di Paese e di Comunità ripartiremo e daremo dimostrazione di quanto la nostra popolazione è forte e laboriosa. Buon Primo Maggio a tutti.

Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini