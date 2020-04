10 aprile 2020: 168 anniversario della Fondazione della Polizia

Nella giornata di oggi, 10 aprile 2020, ricorre il “168° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato”. In mattinata si è svolta, con profilo di assoluta sobrietà, in forma simbolica, la celebrazione della ricorrenza che ha previsto solo due momenti di commemorazione ai Caduti della Polizia di Stato, con la deposizione di corone di alloro presso le lapidi site presso la Caserma “Antonio Mosca”, a Rivabella di Rimini, e presso lasede centrale della Questura, in Corso d’Augusto. La cerimonia si è svolta alla sola presenza del Prefetto di Rimini, Dr.ssa Alessandra Camporota e del Questore di Rimini, Dr. Francesco De Cicco. La ricorrenza è stata comunque l’occasione per comunicare i dati dell’attività svolta dalla Polizia di Stato nell’anno 2019 e nei primi mesi del 2020, con un riferimento particolare allo specifico attuale straordinario impegno profuso per effettuare i servizi di controllo finalizzati al rispetto delle normative adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’assistenza alla cittadinanza.



