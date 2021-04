1° Aprile 2021 Messaggio augurale del Presidente Elisabetta Righi Iwanejko in occasione dell'investitura dei nuovi CAPITANI REGGENTI: GIANCARLO VENTURINI II e MARCO NICOLINI I

"Eccellentissimi Capitani Reggenti, in occasione della Vostra investitura per il semestre 1°Aprile-1°Ottobre, l'ASSOCIAZIONE SAN MARINO-ITALIA è lieta di porgerVi, a nome del Consiglio Direttivo e di tutti i soci, le più calorose congratulazioni e i più fervidi auguri per lo svolgimento del Vostro impegnativo incarico. Siamo convinti che la Repubblica di San Marino e l'Italia proseguiranno nel consolidamento della loro amicizia e della fruttuosa collaborazione, ampliando sempre più gli strettissimi legami che le uniscono e trovando adeguate soluzioni ai problemi di comune interesse. Oggi per tutti i Sammarinesi e i cittadini Italiani residenti, è una giornata di grande importanza ed alto valore istituzionale, oggi ancora di più in ragione del difficile momento che stiamo vivendo a livello sanitario, economico e soprattutto umano a causa della diffusione del virus da Covid-19. Auspico che questa giornata di celebrazioni possa essere per noi tutti monito per una rinnovata coesione sociale e politica, e possa aiutare a non dimenticare quanto sia fondamentale mantenere vivo quel senso di Comunità che ha aiutato le nostre rispettive Repubbliche a risollevarsi nei momenti più complessi. Nella consapevolezza che insieme e uniti sapremo superare questo difficile momento storico e in grado di rialzarci più forti, migliorati nelle nostre abitudini di vita seppur profondamente segnati da ciò che stiamo affrontando, Vi preghiamo di accettare l'espressione della nostra sincera considerazione e stima."

UFFICIO STAMPA ASS.SAN MARINO-ITALIA



