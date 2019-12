10 dicembre: Soroptimist day per diritti, dignità e cura

Il 10 dicembre è, per tutti, la Giornata Internazionale dei Diritti Umani; il Soroptimist International, organizzazione di donne impegnate a sostenere e promuovere i diritti umani, nonché l’uguaglianza di genere e l’accettazione delle diversità, ha scelto questa data come Soroptimist day, come momento di riflessione sui suoi valori fondativi e preziosa occasione di partecipazione a progetti umanitari. Con il 10 dicembre si conclude inoltre la campagna dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, che vede impegnate le soroptimiste di tutti i paesi in azioni di contrasto al fenomeno e di difesa dei diritti umani. Per il Soroptimist Single Club di San Marino è ormai tradizione celebrare tale data con un gesto concreto di solidarietà. Il Club ha infatti attivato da alcuni anni il progetto Avrò cura di te, con cui intende promuovere azioni di cura rivolte a fasce deboli della popolazione o in situazione di difficoltà. In particolare dal 2017, in collaborazione con la Direzione del Servizio Anziani, ha effettuato donazioni di ausili utilizzabili nella quotidianità in favore degli ospiti della struttura del Casale La Fiorina, anche con lo scopo di promuovere attività sociali finalizzate al benessere, all'inclusione e alla partecipazione. Una piccola cerimonia di consegna dell’ausilio donato quest’anno, un deambulatore dinamico per adulti, avverrà martedì 10 dicembre alle ore 10,30 all’interno del Casale, alla presenza della dott.ssa Cinzia Cesarini e del personale della Residenza, delle socie e della presidente del Soroptimist Club San Marino, dott.ssa Laura Rossi. La scelta della data per la consegna della donazione non è perciò casuale, ma intende richiamarsi ai valori propugnati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti e dal Soroptimist day, in nome del rispetto e della dignità della persona.

Soroptimist Club San Marino