1° febbraio 2022: una rosa a San Marino a ricordo dei 100 anni di Renata Tebaldi

Questa mattina una rosa importante è stata piantata in uno dei più bei giardini del centro storico di San Marino: quella che celebra il 100° compleanno di un’artista che scelse la Repubblica del Titano come terra d’adozione, Renata Tebaldi. Un fiore a suo omaggio nel giardino dedicato ai fiori di San Marino, insieme alla rosa di San Marino, al Garofano Sant’Agata e alla belladonna Verissimo del Titano; un progetto reso possibile dalla sinergia fra la Fondazione Renata Tebaldi e la flower designer sammarinese Mara Verbena ed alla collaborazione dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole di San Marino. Una rosa dedicata al soprano Renata Tebaldi, a indelebile memoria non solo del rapporto fra l’artista e lo stato del Titano ma anche dell’instancabile attività della Fondazione che ne porta il nome. Presenti alla piantumazione anche le Istituzioni rappresentate da Susy della Valle per la Segreteria al Territorio, Francesco Morganti per la Segreteria Cultura e Roberto Moretti per la Segreteria al Turismo. “La Fondazione è instancabile dal 2004” lo hanno sottolineato in più riprese i presenti “Le attività della Fondazione raffinano ed esaltano le potenzialità del sistema culturale sammarinese” così Francesco Morganti. “Un evento importante per la musica, la cultura ed il nostro territorio” così Susy della Valle; “un’occasione importante in attesa della prossima edizione del Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi, che le Istituzioni ed in primis la Segreteria al Turismo desiderano sostenere”. Ancora musica quindi nel futuro della Fondazione Renata Tebaldi, sempre fedele alla mission con cui Renata Tebaldi l’ha voluta ed autorizzata in vita.

Cs Fondazione Renata Tebaldi