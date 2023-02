10 febbraio 2023. Giorno del Ricordo, a Coriano cerimonia alle ore 12 nella piazzetta Martiri delle Foibe

Venerdì 10 febbraio è il Giorno del Ricordo, istituito per conservare e rinnovare “la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.(legge 30 marzo 2004 n.92). A Coriano nella piazzetta Martiri delle Foibe, in via Pedrelli, si svolgerà una cerimonia commemorativa con la deposizione di un mazzo di fiori alla presenza del sindaco Gianluca Ugolini, della giunta, delle forze dell’ordine, di volontariato e della cittadinanza. “La tragedia delle foibe- afferma il sindaco Gianluca Ugolini -alla fine della seconda guerra mondiale fu un fatto drammatico e complesso che, si stima, condusse alla morte di almeno diecimila persone, torturate, uccise e gettate nelle voragini carsiche delle foibe. Commemorare e non dimenticare è nostro dovere. Per questo invito i cittadini a partecipare alla breve ma sentita cerimonia che terremo domani nella piazzetta intitolata dal comune di Coriano lo scorso anno alle vittime di questo dramma immane che spezzò la vita a migliaia di persone”.