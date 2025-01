1° febbraio 2025: il concerto finale del Concorso Tebaldi su Rai5

1° febbraio 2025: il concerto finale del Concorso Tebaldi su Rai5.

Sabato 1° febbraio, alle 18:50, Rai5 trasmette il concerto finale della nona edizione del Concorso internazionale di canto Renata Tebaldi, svoltosi il 20 dicembre al Teatro Concordia di Borgo Maggiore a San Marino, a pochi passi dall'abitazione dove il grande soprano – di cui proprio il 1° febbraio ricorre l'anniversario della nascita – scelse di vivere dopo il ritiro dalle scene. Nata nel 1922 a Pesaro, Renata Tebaldi si spense a San Marino il 19 dicembre 2004: il ventennale della sua scomparsa è stato celebrato dal Concorso nato nel 2005 proprio per realizzare la sua volontà di sostenere i giovani talenti. Inizialmente a cadenza biennale, dal 2024 la manifestazione diviene annuale, alternando il focus sul repertorio barocco (previsto per il 2025) e quello lirico da Mozart ai giorni nostri, Il concerto ha visto esibirsi nove giovani artisti provenienti da tutto il mondo accompagnati dall'Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro diretta da Nicola Valentini. In programma brani di Mozart, Rossini, Puccini e Bizet. Al termine del concerto, il primo premio assoluto è stato conferito al baritono italiano Matteo Mancini, al secondo posto si è classificato il soprano kazako Aigerim Altynbek e al terzo il soprano norvegese Lydia Hoen Tjore (vincitrice del premio della critica e di quello del pubblico). Il concorso ha messo in palio inoltre varie borse di studio e scritture, riconosciute anche al soprano italiano Mariam Suleiman e al soprano coreano Hyemyung Kim.

cs Fondazione Tebaldi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: