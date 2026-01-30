1° febbraio 2026: il Comune di Rimini aderisce alla Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo. Insieme a istituzioni e Comuni di tutta Italia per chiedere: "Stop alle bombe sui civili"

Il Comune di Rimini partecipa alla Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo, che si celebra il 1° febbraio di ogni anno per commemorare le vittime civili di tutte le guerre e per informare e sensibilizzare sull'impatto devastante che i conflitti in corso nel mondo hanno sulle popolazioni civili coinvolte. Di fronte all'intensificarsi delle violenze in numerosi contesti bellici, appare necessario ribadire con forza l'assoluta necessità di proteggere i civili. Oggi nel mondo sono in corso 32 guerre e 23 situazioni di crisi, il numero più alto dalla fine della Seconda guerra mondiale (Fonti: Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo; L'Osservatorio – Centro di ricerche sulle vittime civili dei conflitti). Gli effetti delle armi esplosive nei centri urbani sono devastanti: il 90% delle vittime sono civili, che riportano ferite complesse e traumi psicologici duraturi (Fonte: www.aoav.org.uk). Nel 2024, 59.524 civili sono rimasti uccisi da armi esplosive (Fonte: AOAV, ottobre 2025) e 8.370 sono bambini (Fonte: Save the Children UK). In questo drammatico contesto, il Comune di Rimini, insieme alle principali istituzioni centrali, alle Regioni e a centinaia di Comuni italiani, raccoglie con convinzione l'invito dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ad aderire alla campagna "Stop alle bombe sui civili". Per l'occasione, nella serata del 1° febbraio verrà illuminato di blu Castel Sismondo, un gesto simbolico che vuole essere un appello alla comunità internazionale per chiedere il rispetto del diritto internazionale umanitario e la protezione dei civili. Invitiamo tutti i cittadini a riflettere sull'importanza della protezione dei civili e ad approfondire il tema delle vittime civili di guerra attraverso il sito ufficiale www.anvcg.it e i canali social dell’Associazione. Con l’unione a questa campagna, si riafferma simbolicamente il valore della pace e della solidarietà e si lancia un appello per fermare la violenza sui più vulnerabili: i civili coinvolti nei conflitti armati.

