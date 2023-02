10 febbraio: chiuso un tratto di strada tra Via Montalbo e Via Oddone Scarito per potatura

Vista la richiesta dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, per lavori di potatura e messa in sicurezza dell’alberatura stradale, nel Castello di Borgo Maggiore, con osservanza delle prescrizioni della Polizia Civile, sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale Via Piana – nel tratto compreso tra il bivio con Via Montalbo e Via Oddone Scarito – dalle ore 8.30 alle 16.30 o fino a fine lavori, il giorno di venerdì 10 febbraio 2023. I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati.