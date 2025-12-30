1° gennaio 1975 / 1° gennaio 2026: 51 anni dall'entrata in vigore del codice penale sammarinese

Il 1° gennaio si celebrano i 51 anni dall’entrata in vigore del Codice penale sammarinese, del quale si vuole sottolineare la longevità e la capacità di adattarsi costantemente alla realtà sociale, pur rimanendo la pietra angolare del diritto penale della Repubblica. Con la Legge 25 febbraio 1974 n. 17 – pubblicata nell’Albo del Palazzo Governativo in data 1° marzo 1974 – è stato approvato il nuovo Codice penale, la cui entrata in vigore è stata fissata al 1° gennaio 1975. Prima di esso era in vigore l’ultracentenario Codice Zuppetta del 1865. Il diritto penale è la fotografia del rapporto tra il cittadino e lo Stato ed espressione del carattere liberale e democratico del nostro Paese. Significativa fu la disposizione dell’allora Legislatore che prevedeva l’invio di una copia del Codice e della relativa relazione a tutti i capifamiglia sammarinesi. Il mutato contesto storico-politico e, soprattutto, la trasformazione sociale che ha portato all’affermazione di nuovi valori – con diverse gerarchie e prospettive di valutazione rispetto al passato, nuovi diritti ma anche nuovi doveri – hanno ridisegnato il ruolo della materia penale, le cui esigenze di tutela non possono mai oltrepassare la barriera del rispetto della dignità umana. Nel ricordare l'importanza di un sistema penale che sia efficace nella repressione dei reati, ma anche giusto e rispettoso dei diritti fondamentali, il Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti, afferma: “Ricordare l’anniversario dell’entrata in vigore del Codice Penale è un invito a riflettere sull'evoluzione del nostro sistema. Il Codice Penale, pur nelle sue trasformazioni, ha plasmato la nostra giustizia, affrontando cambiamenti sociali, tecnologici e culturali. È dunque importante ricordare l’esistenza, nel nostro ordinamento, di questo Codice per garantire giustizia e tutela dei diritti. Parimenti si riconosce valore fondamentale all’elaborazione - quale attività strategica, stabile e continuativa - nonché alla pubblicazione del testo unico a valenza ricognitiva del Codice Penale, sul sito internet del Consiglio Grande e Generale, per rafforzare la certezza e la prevedibilità del diritto.”.

c.s. Segreteria di Stato per la Giustizia







