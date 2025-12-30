1° gennaio al Teatro Titano: musica e solidarietà con la Banda Militare per l’Associazione Parkinson San Marino

L’Associazione Parkinson San Marino (APSM) ricorda l’appuntamento di giovedì 1° gennaio 2026, alle ore 17.00, presso il Teatro Titano, con il Concerto della Banda Militare della Repubblica di San Marino, iniziativa di solidarietà a sostegno delle persone affette da Parkinson e delle loro famiglie. La Banda Militare, diretta dal Ten. M° Stefano Gatta, sarà protagonista del concerto “Inno all’Amore”, con la partecipazione della cantante Sara Jane Ghiotti, in un evento che unisce qualità musicale e impegno sociale. L’Associazione ricorda che le donazioni potranno essere effettuate direttamente il giorno del concerto, a partire dalle ore 15.00, all’ingresso del botteghino del Teatro Titano. L’intero ricavato sarà devoluto a favore delle attività dell’Associazione Parkinson San Marino, impegnata quotidianamente nel supporto alle persone colpite dalla malattia, nella promozione di attività di assistenza, inclusione e sensibilizzazione sul territorio. L’evento si svolge con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo. L’APSM invita tutti i cittadini a partecipare numerosi, trasformando un momento culturale in un gesto concreto di solidarietà.



c.s. Associazione Parkinson San Marino



