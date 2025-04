1° maggio CSU: lunedì 28 maggio conferenza stampa di presentazione

L'anno prossimo la Centrale Sindacale Unitaria compie 50 anni: in previsione di questa ricorrenza, all'interno del programma della festa del 1° maggio, che come di consueto si svolge al parco Ausa di Dogana, è stata organizzata una mostra fotografica dal titolo "Il Movimento dei lavoratori a San Marino 1947-1986", a cura della Fondazione XXV marzo. Al contempo nel pomeriggio si svolgerà una tavola rotonda di presentazione della mostra e sulla nascita e la storia della Centrale Sindacale Unitaria.

Per presentare la festa del 1°maggio e le due iniziative di carattere storico-culturale, la Centrale Sindacale Unitaria ha organizzato una conferenza stampa in programma lunedì 28 maggio alle ore 11.30, presso la sala riunioni "Mario Nanni" (uffici CSdL II piano), a cui tutti gli organi di informazione sono invitati.

Partecipano i vertici della CSU, della Fondazione XXV Marzo, e i collaboratori che hanno curato la realizzazione della mostra fotografica.

Ricordiamo inoltre che anche quest'anno le iniziative per la festa dei lavoratori prevedono una serata dedicata ai più giovani, con un ricco programma di intrattenimento musicale e stand gastronomici, in calendario venerdì 2 maggio a partire dalle ore 18.00, sempre presso il palatenda CSU al Parco Ausa di Dogana.



Allegato: il manifesto della mostra, con un breve testo curato dallo storico Verter Casali, che riporta la prima testimonianza trovata negli archivi storici sammarinesi di una rivendicazione sindacale, da parte della Società Unione di Mutuo Soccorso



Comunicato stampa

Centrale Sindacale Unitaria