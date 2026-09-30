1° ottobre 2026: FUPS e FNPS aderiscono alla Giornata Internazionale delle Persone Anziane

1° ottobre la FERPA (Federazione Europea dei Pensionati e delle Persone Anziane) e le organizzazioni sindacali affiliate, comprese FUPS CSdL e FNPS CDLS; si uniscono in un'unica voce per chiedere e pretendere un reale cambio di rotta. Invecchiare non deve più essere sinonimo di precarietà o isolamento, ma deve trasformarsi in un progetto sociale ambizioso. È tempo di voltare le spalle all'ageismo, una piaga che alimenta stereotipi e discriminazioni, e che troppo spesso relega gli anziani ai margini della società. “Gli anziani sono cittadini a tutti gli effetti”, ribadiscono FUPS e FNPS. Rappresentano la memoria storica della nostra società e un ponte indispensabile tra le generazioni: supportano i propri genitori, sostengono i figli, guidano i nipoti, si impegnano nel mondo dell'associazionismo e del sindacato e si dimostrano attori economici chiave. A San Marino sono quasi un terzo della popolazione. Hanno il diritto a pensioni dignitose; il diritto alla salute; il diritto a una "casa" dignitosa e il diritto all'inclusione sociale. La Federazione Europea dei Pensionati e delle Persone Anziane ricorda che la solidarietà intergenerazionale non deve essere solo uno slogan vuoto: le sfide che i nostri anziani affrontano oggi sono le stesse che hanno riguardato i giovani di ieri e che riguarderanno quelli di domani. Non solo il 1° ottobre, ma in tutti gli altri 365 giorni dell'anno, le Federazioni Pensionati di CSdL e CDLS intensificano la propria azione affinché queste richieste vengano ascoltate dalle istituzioni e dalla politica, per fare in modo che chiunque possa vivere con dignità in ogni fase della vita.

c.s.

FUPS/CSdL

FNPS/CDLS









