11^ edizione Renata Tebaldi International Voice Competition Opera Section 2026

Il bando dell'11 a edizione del Renata Tebaldi International Voice Competition – Opera Section 2026 è online solo da pochi giorni e già sono arrivate le prime domande di iscrizione: il concorso fondato a San Marino per volere del grande soprano si conferma un punto di riferimento per i giovani artisti lirici, un evento atteso e seguito in tutto il mondo. Confermate la cadenza annuale e l'alternanza dei repertori, il Concorso rinnova le sue collaborazioni internazionali, a partire dal sodalizio con l'Opéra Royal Château de Versailles Spectacles, che ospiterà l'8 e il 9 maggio le preselezioni in presenza riservate ai candidati interessati iscritti entro il 30 aprile. Di rilievo anche quest'anno la giuria, presieduta da Evamaria Wieser (Festival di Salisburgo) che offrirà un contratto/scrittura al Vincitore del Primo Premio, alla quale nella serata finale si affiancherà la giuria critica composta da eminenti specialisti del settore. Il Concorso nel 2026 sarà dedicato al repertorio operistico da Mozart a tutto il ‘900 e si svolgerà nella Repubblica di San Marino (RSM) dal 15 al 18 settembre ed è aperto ai cantanti lirici, di tutti i registri vocali, di qualunque nazionalità con esclusione dei vincitori delle edizioni precedenti della sezione opera (primo, secondo e terzo premio). Il limite di età previsto è di 32 anni e potranno iscriversi candidati nati fra il 19 settembre 1993 e il 14 settembre 2009. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 10 luglio on-line sul sito www.fondazionerenatatebaldi.org oppure inviando i documenti richiesti via e-mail a: concorso@fondazionerenatatebaldi.org I candidati ammessi alle fasi finali del concorso, aperte al pubblico, si esibiranno a San Marino con il seguente calendario: Eliminatoria: 15 settembre 2026, Teatro Concordia (Borgo Maggiore – RSM) Semifinale: 16 settembre 2026, Teatro Concordia (Borgo Maggiore – RSM) Prove con orchestra: 17 settembre 2026, (Borgo Maggiore – RSM) Concerto Finale con orchestra: 18 settembre 2026, Teatro Concordia (San Marino – RSM) Al Primo Premio € 5.000 si aggiunge un contratto/scrittura offerto dalla Presidente della Giuria; il Secondo Premio ammonta a € 3.000 e il Terzo a € 1.500. A questi si aggiungeranno, come di consueto, altri riconoscimenti che verranno comunicati in seguito. Nato nel 2005 come segno di gratitudine della Repubblica nei confronti di Renata Tebaldi e dal desiderio dell'artista di promuovere e sostenere i giovani talenti, il Concorso ha visto negli anni una crescente partecipazione internazionale, richiamando cantanti da tutti i continenti, e ha laureato artisti oggi avviati a una brillante carriera. Basti pensare ai nomi Benedetta Torre, Marco Ciaponi, Eve-Maud Hubeaux, Carlo Vistoli, Davide Giusti, Mariya Taniguchi, Claire De Monteil, Vasyl Solodkyy e Maria Cristina Bellantuono, Danbi Lee, Yulia Merkudinova, Nicolò Balducci, Maximiliano Danta, applauditi sulle scene delle principali istituzioni musicali, dalla Scala di Milano, all'Opéra di Parigi, alla Staatsoper di Vienna. Il baritono Matteo Mancini, vincitore nel 2024 dell'ultima edizione dedicata al repertorio da Mozart al Novecento, ha già fatto il suo esordio come protagonista al Regio di Parma e nell'estate del 2025 debutterà al Rossini Opera Festival di Pesaro nell'Occasione fa il ladro.





c.s. Ufficio stampa press@fondazionerenatatebaldi.org - Roberta Pedrotti

