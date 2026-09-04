11a edizione Renata Tebaldi International Voice Competition: il 18 settembre la finale Per tutto il mese a Palazzo Arzilli la mostra Nata Diva

11a edizione Renata Tebaldi International Voice Competition: il 18 settembre la finale.

Mancano solo due settimane al concerto finale dei vincitori dell'11a edizione Renata Tebaldi International Voice Competition, che si terrà al Teatro Concordia di San Marino il 18 settembre alle ore 21:00, con il ritorno, al fianco dei giovani talenti finalisti, dell'orchestra Sinfonica G. Rossini diretta dal maestro Nicola Valentini (info e prenotazioni: info@fondazionerenatatebaldi.org; tel. 335 8494950). In attesa di entrare nel clou del concorso, non mancano altre importanti manifestazioni collaterali a sottolineare il legame fra la Repubblica di San Marino e la grande musica nel nome di Renata Tebaldi, che qui scelse di vivere.

È, infatti, già possibile visitare Nata diva. Esposizione narrativa dedicata a Renata Tebaldi, realizzata da Arzilli Gioielli e Fondazione Renata Tebaldi in collaborazione con Giorgia Boutique – San Marino. La mostra è allestita al secondo piano di palazzo Arzilli, in via Donna Felicissima 5, Città di San Marino, con i seguenti orari: 1-14 settembre dal lunedì al sabato ore 10:00-13:00 e 15:00-19:00 14-30 settembre dal martedì al sabato ore 10:00-13:00 e 15:00-19:00

Ricordiamo anche il calendario delle fasi del Concorso aperte al pubblico, che nell'ultima serata potrà anche votare il proprio beniamino: Eliminatoria: 15 settembre 2026, Teatro Concordia (Borgo Maggiore – RSM) Semifinale: 16 settembre 2026, Teatro Concordia (Borgo Maggiore – RSM) Concerto Finale con orchestra: 18 settembre 2026, Teatro Concordia (San Marino – RSM)

SI RINGRAZIANO Giochi del Titano, GekoGold, SIS, CARISP, SUMS, NT capital e tutti i partner e gli sponsor che contribuiscono alla realizzazione del Concorso.





c.s. Fondazione Renata Tebaldi



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: