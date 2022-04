12 aprile 2022: 170 esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato

Nella giornata di oggi 12 aprile 2022, ricorre il “170° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato”. In mattinata si è svolta, in un profilo di sobrietà, la celebrazione della ricorrenza che ha previsto un momento di commemorazione ai Caduti della Polizia di Stato, con la deposizione di una corona di alloro presso la Lapide ai Caduti e il Cippo in memoria del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Antonio MOSCA, posti all’ingresso della Questura in piazzale Bornaccini, alla presenza del Prefetto di Rimini, Dr. Giuseppe FORLENZA, del Questore di Rimini, Dr. Francesco DE CICCO, alcuni familiari del Sovrintendente Capo Antonio MOSCA e una rappresentanza del personale. Successivamente le Autorità e i partecipanti si sono ritrovati nella prestigiosa cornice del vicino Palacongressi di IEG FIERA DI RIMINI per la Cerimionia. “ESSERCI SEMPRE” è il tema conduttore che esalta il senso di responsabilità sempre appassionato delle donne e degli uomini della Polizia di Stato nell'affrontare le sfide di un mondo in continua evoluzione, come purtroppo abbiamo constatato anche dal punto di vista delle emergenze, quali la pandemia da COVID-19.